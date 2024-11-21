Volkswagen işçileri, fabrika kapatma kararı sonrası greve gidebilir

Haber Merkezi

Volkswagen, maliyetleri düşürmek amacıyla fabrikalarını kapatma girişiminde bulunuyor. Ancak bu hamle, Almanya'daki işçilerin ve sendikaların tepkisini çekiyor.

Volkswagen işçileri, şirketin fabrika kapatma ısrarını sürdürmesi halinde greve gidebileceklerini belirtiyor. Bu durum, Alman otomotiv endüstrisinde büyük bir krize yol açabilir.

İŞÇİLER TAVİZ VERMEYE HAZIR, ANCAK...

Volkswagen ile tasarruf önlemleri konusunda yapılan müzakerelerde işçiler, 1.5 milyar euro değerinde taviz vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Ancak sendikalar, şirketin fabrika kapatma konusunda geri adım atmaması halinde geniş çaplı bir grev başlatabilecekleri uyarısında bulundu.

SENDİKALAR: "ANLAŞMAZLIKLAR DAHA DA TIRMANABİLİR"

IG Metall sendikasının baş müzakerecisi Thorsten Groeger, Volkswagen'in fabrika kapatma ısrarı halinde işçilerin şirket yönetimiyle "Almanya'nın yıllardır görmediği" şekilde karşı karşıya geleceğini söyledi.

Groeger, anlaşmazlıkların daha da tırmanabileceği uyarısında bulundu.

Şirket yönetimi, sendikaların tasarruf önerilerini olumlu karşıladığını ancak fabrika kapatmayacağına dair bir taahhüt veremeyeceğini açıkladı. Bu durum, işçiler ve sendikalar arasında endişe yarattı.

ARALIK AYINDA GREV İHTİMALİ YÜKSEK

Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarında Aralık ayından itibaren grevlerin başlaması ihtimali yüksek.

Sendika, ücretlerin düşürülmesi ve fabrikaların kapatılması konusunda işçiler ve yönetim arasında yapılacak üçüncü görüşmelerden önce bu açıklamalarda bulundu.

VOLKSWAGEN, BÜYÜK TASARRUF ÖNLEMLERİ ALMAYI PLANLIYOR

Almanya'daki yüksek maliyetler ve Asyalı rakiplerin rekabeti nedeniyle zor günler geçiren Volkswagen, geleceğe hazırlanmak için büyük tasarruf önlemleri almayı planlıyor.

Şirket, ücretleri yüzde 10 oranında azaltmayı ve bazı fabrikaları kapatmayı öneriyor.

İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARMALARDAN ENDİŞELİ

IG Metall ve Volkswagen sendikası, işten çıkarmaların önüne geçmek için tavizler vermeye hazır olduklarını açıkladı.

İşçiler, bu tavizlerle işten çıkarmalara dair görüşmelerde daha uzlaşmacı kararlar alınmasını umuyor.