Volkswagen: Maliyetleri düşürmek için işten çıkarmalar ve fabrika kapatmalar şart

Haber Merkezi

Volkswagen, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak için zorlu bir süreçten geçiyor.

Şirket CEO'su Thomas Schaefer, işten çıkarmaların ve fabrika kapanmalarının kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Bu açıklama, Volkswagen çalışanları ve sendikalar arasında endişeye neden oldu.

İŞTEN ÇIKARMALAR VE FABRİKA KAPANIŞLARI GEREKLİ

Schaefer, bir gazeteye verdiği röportajda, 4 milyar euroluk maliyeti azaltmak için işten çıkarmaların ve fabrika kapanmalarının gerekli olduğunu söyledi.

Açıklamasında, "Sonuçta, herhangi bir çözüm aşırı kapasiteyi ve maliyetleri azaltmak zorunda. Sadece geçici çözümlerle bu sorunu erteleyemeyiz, çünkü bu ilerleyen zamanlarda ciddi şekilde geri dönüp bizi zor durumda bırakır." dedi.

SENDİKALAR TEPKİLİ

Schaefer'in açıklamaları, aralık ayından bu yana devam eden sendika anlaşmazlığını daha da derinleştirdi.

Sendikalar, Volkswagen'i grevle tehdit etti ve şirketten ücret ve kapasite konusunda devam eden müzakerelerde hem fabrika kapanışlarını hem de büyük işten çıkarmaları içermeyen çözümler sunmasını istedi.

Alman otomobil üreticisinin öngördüğü işten çıkarmaların çoğunun, normal emeklilik ve iş gücü azalması yoluyla yapılabileceğini belirten Schaefer, bunun yeterli olmayacağını vurguladı.

YÜZDE 10 MAAŞ İNDİRİMİ TALEBİ

İşten çıkarmalar ve fabrika kapanmalarının yanı sıra, Volkswagen, mevcut anlaşmazlığın odak noktalarından biri olan VW AG birimindeki çalışanlardan yüzde 10 maaş indirimi yapmalarını da talep etti.