Volkswagen Multivan eHybrid Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

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Volkswagen Multivan eHybrid, Türkiye'deki otomobil severlerle yeniden buluşuyor. Araç, gelişmiş teknolojisi ve artırılmış özellikleriyle dikkat çekiyor.

Multivan eHybrid Türkiye fiyatı ise merakla beklenen bir detaydı. Volkswagen şarj edilebilir hibrit teknolojisi, çevre dostu ve ekonomik bir sürüş deneyimi sunuyor.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PHEV SİSTEMİ VE 4MOTION ÖZELLİĞİ

Multivan eHybrid, 1.5 TSI eHybrid motoruyla toplam 245 beygir güç üretiyor. 19,7 kWh'lik lityum-iyon bataryası sayesinde tamamen elektrikli modda 95 km'ye varan menzil sunuyor.

4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi, aracın her türlü yol koşulunda üstün performans göstermesini sağlıyor. Multivan eHybrid özellikleri, kullanıcılara hem konforlu hem de güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor.

DONANIM VE KONFOR ÖZELLİKLERİ

Multivan eHybrid, IQ.Light LED Matrix farlar, panoramik cam tavan, Harman Kardon ses sistemi ve yarı otonom sürüş destek sistemleri gibi üstün donanım özellikleriyle donatılmış durumda.

İç mekanda sunulan konfor ve işlevsellik, günlük kullanıma uygunluğu ve uzun yolculuklardaki rahatlığı artırıyor. Volkswagen ticari araç özellikleri, kullanıcıların beklentilerini karşılıyor.

ŞARJ SÜRESİ VE TEKNİK DETAYLAR

Multivan eHybrid, 11 kW AC şarj ile 2 saat 30 dakikada, 40 kW DC şarj ile yüzde 10-yüzde 80 SOC (Şarj Durumu) seviyesine 26 dakikada ulaşabiliyor.

19,7 kWh net batarya kapasitesi, şehir içi ve şehirler arası yolculuklar için yeterli menzil sunuyor.

FİYAT VE SATIŞ DETAYLARI

Multivan eHybrid, Volkswagen'in sıfır emisyonlu sürüş sistemlerine geçiş stratejisinin önemli bir parçası. Şarj edilebilir hibrit teknolojisi, elektrikli araçlara geçişte bir köprü görevi görüyor ve çevre dostu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Multivan eHybrid, Multivan Style 1.5 TSI eHybrid (6+1) Uzun Şasi 245 PS DSG modeliyle 4 milyon 649 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.