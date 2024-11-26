Volkswagen: Tesisleri kapatmaktan başka çaremiz yok

Haber Merkezi

Volkswagen'in mali krizi derinleşmeye devam ediyor. Şirket, artan maliyetler ve düşen satış rakamları nedeniyle zor günler geçiriyor.

İşçi konseyi, krize çözüm olarak maaş kesintilerini önermişti ancak CEO Thomas Schaefer, bu önlemin yeterli olmayacağını düşünüyor.

"TESİSLERİ KAPATMALIYIZ"

Schaefer, "Welt am Sonntag" gazetesine verdiği röportajda, "Başka çaremiz yok" diyerek tesis kapatma ve işten çıkarma kararlarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Schaefer'a göre bu önlemler sayesinde şirket 4 milyar euro tasarruf sağlayabilecek ve mali durumunu dengeleyebilecek.

"YARA BANDI İLE İLERLEYEMEYİZ"

Schaefer, "Nihayetinde amacımız kapasite aşımını engelleyip maliyetlerimizi kısmak. Dev bir yarığın üstünü yara bandı ile kapatıp ilerleyemeyiz. Gelecekte bu durum çok daha büyük sorunların önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

İŞTEN ÇIKARMALAR KAÇINILMAZ

Schaefer, işçi konseyinin teklif ettiği maaş kesintilerinin ve planlanan işten çıkarma sayısının yeterli olmayacağı görüşünde.

Şirketin hızlı kararlar alması gerektiğini vurgulayan Schaefer, "Belirlenen süreç çok uzun. 2035'ten sonra yeniden yapılanmanın hiçbir anlamı olmayacaktır. O güne kadar rakiplerimiz bizi geride bırakacak." dedi.

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ

Volkswagen'in ilk açıklamalarına göre yeniden yapılanma süreci yaklaşık 3-4 yıl sürecek.

Bu süreçte işten çıkartmaların yanı sıra bazı tesislerin de kapatılacağı belirtiliyor. Volkswagen'in önümüzdeki günlerde nasıl kararlar alacağı merakla bekleniyor.