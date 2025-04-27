Volkswagen, Trump'ın vergilerine direniyor: Fiyatlar şimdilik sabit

Haber Merkezi

Volkswagen Amerika, ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifelerinin sektörü istikrarsız hale getirdiği bir dönemde önemli bir adım attı.

Şirket, zamanla durumun netleşmesi ve istikrarın sağlanması umuduyla, mayıs ayının sonuna kadar yeni Volkswagen markalı modellerin fiyatlarını sabit tutmayı planladığını duyurdu.

Volkswagen Amerika CEO'su Kjell Gruner, 2025 New York Otomobil Fuarı'nda yaptığı açıklamada, piyasada çok fazla belirsizlik olduğunu belirtti.

Bu belirsizliğin ana kaynağı, Trump yönetiminin uygulamaya koyduğu ve sürekli değişen tarife politikaları.

TRUMP YÖNETİMİNİN TARİFE KARARLARI VE ETKİLERİ

Trump yönetimi, mevcut çelik ve alüminyum tarifelerine ek olarak, 3 Nisan'da ithal araçlara yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmişti.

Ayrıca, otomobil parçalarına da vergi getirilmesi planlanıyor. Ancak tarife planlarının sık sık değişmesi, Volkswagen gibi küresel üreticilerin iş planlaması yapmasını ve fiyat politikalarını belirlemesini oldukça zorlaştırıyor.

CEO Gruner, mayıs sonuna kadar işlerin düzelmesini ve tarife sorununun olumlu bir şekilde çözülmesini umduklarını, böylece haziran ayında fiyat artışı yapmak zorunda kalmayacaklarını ifade etti.

Ancak Gruner, tarifelerin yüksek kalması durumunda tüm maliyeti Volkswagen'in karşılayamayacağını ve tüketicilerin de yeni bir araç için binlerce dolar daha fazla ödemeyi göze alamayacağını belirtti.

Bu tarifeler, özellikle Volkswagen'in Meksika'da ürettiği popüler Tiguan, Taos ve Jetta gibi modellerini etkiliyor.

Şirketin ABD'deki Chattanooga fabrikasında ürettiği Atlas, Atlas Cross Sport ve elektrikli ID.4 modelleri bu doğrudan araç tarifesinden etkilenmese de kullanılan ithal parçalar nedeniyle maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Almanya'dan ithal edilen ID. Buzz, Golf GTI ve Golf R gibi modeller de tarifelerden doğrudan etkileniyor.