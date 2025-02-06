Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli otomobilini gelecek ay tanıtacak

Haber Merkezi

Volkswagen, elektrikli araçlara geçiş stratejisi kapsamında iddialı hedefler belirledi.

Şirket, 2030 yılına kadar üç aşamalı bir plan doğrultusunda "hızlanma, saldırı ve başarı" hedefiyle ilerliyor. Bu planın önemli bir parçası da, elektrikli mobiliteyi herkes için erişilebilir kılmak.

GİRİŞ SEVİYESİ ELEKTRİKLİ MODEL

Volkswagen, yaklaşık 20 bin euro fiyat etiketiyle giriş seviyesi bir elektrikli model geliştirdiğini duyurdu.

Bu model, elektrikli araçları geniş kitlelere ulaştırma hedefi doğrultusunda önemli bir adım olacak.

Şirket, yeni modelin tasarımının ilk görüntülerini Wolfsburg'daki fabrika toplantısında çalışanlarıyla paylaştı.

Mart ayı başında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak olan modelin, 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

WOLFSBURG FABRİKASININ ÖNEMİ

Wolfsburg'daki ana fabrika, Volkswagen'in elektrikli dönüşümünde önemli bir rol oynayacak.

Yeni nesil elektrikli Golf ve T-Roc modellerinin üretimi burada gerçekleştirilecek. Fabrika, SSP platformunda üretilen yeni nesil elektrikli araçların da merkezi olacak.

SSP PLATFORMU

Ölçeklenebilir Sistemler Platformu (SSP), Volkswagen Grubu'nun yeni nesil araç platformu olacak.

Tamamen elektrikli, tamamen dijitalleştirilmiş ve yüksek oranda ölçeklenebilir bir platform olan SSP, gelecekteki Volkswagen modellerinin temelini oluşturacak.