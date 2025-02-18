Volkswagen ve Audi içten yanmalı motordan vazgeçmeyecek

Haber Merkezi

Elektrikli araçlara geçiş sürecinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Volkswagen ve Audi, elektrikli araçlara geçiş planlarını erteleyerek içten yanmalı motorlu araç üretimine devam edecek.

Bu karar, elektrikli araç satışlarındaki düşüş ve içten yanmalı motorlu araçlara olan talebin devam etmesi nedeniyle alındı.

VW VE AUDİ'DEN STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

Volkswagen, 2033 yılına kadar Avrupa pazarında tamamen elektrikli araçlara geçmeyi hedefliyordu.

Audi ise 2033 yılında dünya çapında sadece elektrikli araç üretmeyi planlıyordu. Ancak, her iki marka da bu hedeflerini tutturamayacakları için erteleme kararı aldı.

Volkswagen, mevcut Golf modelinin üretimini 2030'lu yılların ortasına kadar sürdürmeyi planlıyor.

Audi ise "esnek" kalmak istediğini ve içten yanmalı motorlu modelleri bir süre daha üretmeye devam edeceğini açıkladı.

DİĞER MARKALARI DA ETKİLEYECEK

Bu karar, Skoda ve Cupra gibi diğer Volkswagen Grubu markalarını da etkileyecek. Ancak, Avrupa Birliği'nin 2035 yılından itibaren sadece elektrikli araç satışına izin verme planı nedeniyle, bu strateji değişikliğinin uzun vadeli olmayacağı düşünülüyor.

PORSCHE VE BENTLEY DE AYNI YOLDA

Porsche, elektrikli araçlara olan talebin azalması nedeniyle stratejisini değiştirdi ve içten yanmalı motorlu ve hibrit modellere yatırım yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Bentley ise ilk elektrikli aracının lansmanını 2026 yılına erteledi ve 2035 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçlar üretmeye devam edecek.

LAMBORGHİNİ VE BUGATTİ

Lamborghini de ilk elektrikli aracının lansmanını 2029 yılına erteledi. Bugatti ise hibrit bir model üzerinde çalışıyor ve ilk tamamen elektrikli modelini 2030 yılından sonra piyasaya sürmeyi planlıyor.