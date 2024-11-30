Volkswagen ve Rivian'dan elektrikli Golf hamlesi

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Volkswagen ve Rivian, birkaç hafta önce yeni nesil elektrikli araçlar için mimari ve yazılım geliştirmek üzere 5,8 milyar dolarlık bir ortak girişim başlatmıştı.

Bu iş birliğinin ilk meyvesi ise ikonik Golf modelinin elektrikli versiyonu olacak.

Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer, Automotive News'e verdiği röportajda, Golf Mk9'un tamamen elektrikli olacağını ve Rivian'ın teknolojisinden faydalanacağını doğruladı.

ELEKTRİKLİ GOLF 2029'DA GELİYOR

Elektrikli Golf, Volkswagen'in yeni nesil elektrikli araç platformu SSP (Scalable Systems Platform) üzerine inşa edilecek.

SSP platformu, Volkswagen Grubu'nun tüm markaları tarafından kullanılacak ve farklı segmentlerdeki araçlara uyum sağlayabilecek esnek bir yapıya sahip olacak.

Rivian'ın yazılım ve elektrik mimarisi konusundaki uzmanlığı, elektrikli Golf'ün geliştirme sürecinde önemli bir rol oynayacak.

Volkswagen, elektrikli Golf'ü 2029 yılında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu, mevcut Golf 8'in ömrünün sonuna denk geliyor.

Elektrikli Golf, ID.3 modelinin yerini alarak Volkswagen'in elektrikli hatchback segmentindeki iddiasını güçlendirecek.

ID.3'ÜN SONU MU GELİYOR

Elektrikli Golf'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte, ID.3 modelinin geleceği belirsiz hale geldi.

Volkswagen yetkilileri, ID.3'ün 2026 yılında yenileneceğini ve daha kaliteli bir iç mekan ve gelişmiş donanımlarla sunulacağını açıkladı

Ancak, elektrikli Golf'ün ID.3 ile aynı segmenti hedeflemesi, ID.3'ün geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Volkswagen, elektrikli Golf ile birlikte içten yanmalı motorlu Golf modelini de 2035 yılına kadar üretmeye devam edecek.

Avrupa Birliği'nin 2035 yılında içten yanmalı motorlu araç satışını yasaklama kararı, Volkswagen'in elektrikli araçlara geçiş stratejisini hızlandırmasına neden oldu.