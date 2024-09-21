Volkswagen ve SAIC, Çin'deki tesisi kapatma kararı aldı Volkswagen Grubu, Çinli ortağı SAIC ile inşa ettiği fabrikalardan birini kapatacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi

Volkswagen Grubu, Çinli ortağı SAIC ile uzun yıllardır süren ortaklığı ile ilgili önemli bir adım attı.

Markaların neredeyse 40 yıllık ortaklığının sembollerinden olan Nanjing tesisi, yavaşlayan talep nedeniyle resmen kapatılacak.

VW ve SAIC, bu tesiste Volkswagen Passat ve bazı Skoda modellerini üretiyordu. Bu karar, otomotiv sektöründe elektrikli araçlara geçişin hızlanması ve Çin pazarındaki rekabetin artmasıyla birlikte alındı.

YENİ KAPATMALAR YOLDA

SAIC ve Volkswagen, bundan birkaç ay önce yine yavaşlayan talebi sebep göstererek sadece Skoda modellerini ürettiği başka bir tesiste üretime ara vermişti. Gelen bilgilere göre, söz konusu tesis için de her an kapatma kararı alınabilir.

Volkswagen ve SAIC, yıllardır birlikte ürettikleri içten yanmalı motorlu araçların yerini elektrikli modellere bırakmak istiyor.

Bu dönüşüm sürecinde, mevcut tesislerin ve üretim hatlarının elektrikli araç üretimine uygun hale getirilmesi büyük yatırımlar gerektiriyor.

Volkswagen'in Çin'de Skoda markasını geliştirme isteği, içten yanmalı modellere olan talebin ciddi anlamda yavaşlaması nedeniyle sekteye uğradı.

Bu nedenle SAIC ve Volkswagen, 1980'li yıllardan beri açık olan Şanghay tesisinde de iki yıl önce üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.