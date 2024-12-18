Volkswagen ve sendikalar, fabrikaların geleceği için masaya oturacak

Haber Merkezi

Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarının geleceği belirsizliğini koruyor. Şirket yönetimi ve sendikalar, mali kesintiler ve fabrika kapatma planları konusunda anlaşmazlığa düşmüş durumda.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Volkswagen yönetimi ve sendika temsilcileri, 13 saat süren ve sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından tekrar bir araya gelecek.

Görüşmelerin, Noel öncesinde bir anlaşmaya varılması için son bir çaba olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

SENDİKALAR GREV TEHDİDİNDE BULUNDU

Sendikalar, Volkswagen'in fabrika kapatma planlarına karşı çıkıyor ve işçilerin haklarını korumak için greve gitme tehdidinde bulunuyor. Eğer bir hafta içinde anlaşma sağlanamazsa, yeni yılda büyük bir grev başlatılması bekleniyor.

İKİ TARAF DA TAVİZ VERMİYOR

Volkswagen yönetimi, maliyetleri düşürmek için fabrika kapatma seçeneğini masada tutarken, sendikalar fabrikaların açık kalması konusunda ısrarcı. İki taraf arasındaki görüşmelerin, oldukça gergin bir atmosferde geçtiği belirtiliyor.

Volkswagen'in yaşadığı bu kriz, Almanya ve Avrupa otomotiv sektöründeki genel sorunları yansıtıyor. Düşen talep, artan maliyetler ve elektrikli araçlara geçiş süreci, otomobil üreticilerini zorluyor.

Volkswagen yönetimi ve sendikalar arasındaki görüşmelerin sonucu, hem şirketin geleceği hem de Almanya'daki otomotiv sektörü için büyük önem taşıyor.