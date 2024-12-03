Volkswagen'de grev krizi büyüyor: 9 fabrikada üretim durdu

AA & Ensonhaber

Volkswagen'in Almanya'daki 9 fabrikasında, ücret kesintileri ve fabrika kapatma planlarını protesto etmek amacıyla uyarı grevleri başladı.

Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, şirketin maliyet düşürme politikalarına karşı işçileri harekete geçirdi.

ÜCRET KESİNTİLERİ VE FABRİKA KAPATMA PLANLARI

Volkswagen, Avrupa otomobil pazarındaki durgunlukla başa çıkmak için işçilerin maaşlarında yüzde 10 kesinti talep ediyor.

Ayrıca, Almanya'daki en az üç fabrikanın kapatılması ve büyük çaplı işten çıkarmalar da şirketin planları arasında yer alıyor.

IG METALL'DEN TEPKİ

IG Metall, Volkswagen'in bu planlarına karşı çıkıyor. Sendika, 2025 ve 2026 yılları için ikramiyelerden vazgeçilmesi de dahil olmak üzere 1,5 milyar euro tasarruf sağlayacak önlemler önermiş, ancak şirket bu önerileri reddetmişti.

GREVLER GENİŞLİYOR

IG Metall üyesi işçiler, şirketin tavrına tepki olarak 9 fabrikada uyarı grevine başladı. Grevlerin her biri yaklaşık iki saat sürüyor ve her vardiyada tekrarlanıyor.

Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezinde düzenlenen mitinge çok sayıda işçi katıldı. Diğer parça ve otomobil üretim fabrikalarında da gösteriler düzenleniyor.

Volkswagen ve IG Metall arasındaki gerilim, grevlerle birlikte daha da tırmanıyor. Ücret müzakerelerinin bir sonraki turu 9 Aralık'ta yapılacak.

Ancak, taraflar arasındaki görüş ayrılığı büyük. Bu durum, grevlerin daha da uzamasına ve Volkswagen'in üretimine ciddi zararlar vermesine neden olabilir.