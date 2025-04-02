Volkswagen'de şok ayrılık: Seat CEO'su Wayne Griffiths istifa etti

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Otomotiv dünyasında hareketli günler yaşanıyor. Volvo CEO'sunun ayrılığının ardından, Volkswagen Grubu'ndan da beklenmedik bir haber geldi.

Seat ve Cupra markalarının yöneticisi Wayne Griffiths, görevinden ayrıldığını duyurdu. Griffiths'in istifası, Volkswagen Grubu'nda şok etkisi yarattı.

WAYNE GRIFFITHS'İN KARİYERİ

Wayne Griffiths, 1989 yılından beri Volkswagen Grubu bünyesinde çalışıyordu. Audi'de başlayan kariyerinde, Audi ve Seat markalarında çeşitli satış ve pazarlama görevleri üstlendi.

2020 yılında Seat ve Cupra'nın başına geçen Griffiths, özellikle Cupra markasının gelişiminde önemli rol oynadı.

Cupra'yı Seat'tan ayırarak bağımsız bir marka haline getiren Griffiths, markayı Avrupa'nın en hızlı büyüyen üreticilerinden biri yapmayı başardı.

2024 yılında Seat ve Cupra satışları yüzde 7.5 oranında artış gösterdi. Cupra 248 bin 100 adet, Seat ise 310 bin adet satış rakamına ulaştı.

VOLKSWAGEN GRUBU'NDA YENİ CEO ARAYIŞI

Wayne Griffiths'in istifasıyla boşalan CEO'luk koltuğu için Volkswagen Grubu, hızla yeni bir yönetici arayışına başladı.

İlk aşamada, Seat'ın üretim ve lojistik müdürlüğü görevini yürüten Markus Haupt, geçici CEO olarak atandı. Volkswagen Grubu, Seat ve Cupra'nın geleceği için en uygun ismi bulmak için titiz bir çalışma yürütüyor.