Volkswagen'den yeni hamle: İç ve dış tasarımlar güncelleniyor

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Volkswagen, elektrikli araçlarında minimalist tasarıma odaklanırken fiziksel düğmeleri neredeyse tamamen kaldırmıştı.

Ancak bu durum, kullanıcılar tarafından eleştirilmiş ve kullanım zorluklarına neden olmuştu.

Şirket, gelen tepkiler üzerine tasarım dilini güncellemeye karar verdi. Yeni nesil elektrikli araçlar, daha fazla fiziksel düğme ve daha kaliteli malzemelerle donatılacak.

ID.3 VE ID.4 BAŞTAN AŞAĞI YENİLENİYOR

Volkswagen'in geliştirme patronu Kai Grünitz, Auto Express'e verdiği röportajda, yeni nesil ID.3 ve ID.4 modellerinin "tamamen yeni bir tasarım dili" ile geleceğini açıkladı.

Grünitz, elektrikli modellerin aşırı sade iç tasarımlarının müşterileri uzaklaştırdığını ve Volkswagen'in bilindiği forma geri dönmesi gerektiğini belirtti.

Yeni ID.3 ve ID.4, ID.2all konseptinde görülen fiziksel düğmelerin geri dönüşüne sahne olacak.

Ayrıca, iç mekanda kullanılan malzeme kalitesi de artırılacak. Bu, özellikle selefiyle sürekli karşılaştırılan ve iç mekan kalitesi eleştirilen Golf Mk8 için önemli bir gelişme olarak görülüyor.

DAHA UYGUN FİYATLI BATARYALAR VE DAHA FAZLA PERFORMANS

Grünitz, yeni elektrikli araçların daha uygun fiyatlı bataryalar ve daha fazla performans sunacağını da sözlerine ekledi.

Volkswagen, elektrikli modellerin iyileştirilmesiyle birlikte "daha ucuza daha fazla kalite" satarak müşterilerinin güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor. Yeni elektrikli araçların 2026 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

Volkswagen Grup Başkanı Oliver Blume, 2022 yılında yaptığı açıklamada, en kısa sürede elektrikli araçlarda büyük bir kalite artışı yaşanacağını belirtmişti.