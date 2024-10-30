Volkswagen'in 4 milyar euroluk tasarruf planı belli oldu

Haber Merkezi

Volkswagen, maliyetleri düşürmek amacıyla 4 milyar euroluk bir tasarruf planı üzerinde çalışıyor. Plan kapsamında ücret kesintileri, ikramiye sınırlamaları ve fabrika kapatmaları gibi önlemler değerlendiriliyor.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre, şirket 4 milyar euroluk tasarruf sağlamak amacıyla ücret kesintisi ve ücretlerin dondurulması da dahil olmak üzere bir dizi maliyet azaltıcı önlem üzerinde çalışıyor.

Habere göre, Volkswagen yönetimi yüzde 10 ücret kesintisi ve iki yıl boyunca ücretlerin dondurulması gibi radikal önlemleri masaya yatırdı.

İKRAMİYELER AZALTILDI

Ayrıca, üst düzey çalışanlar için ikramiyelerin sınırlandırılması, çalışanların yıl dönümleri için yapılan ek ödemelerin azaltılması ve bazı Alman üretim tesislerinin olası kapanışları da değerlendirilen diğer önlemler arasında.

ŞİRKET, İŞÇİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞÜYOR

Volkswagen, bir süredir maliyetleri azaltmak için Almanya'daki fabrikaları kapatmayı konuşuyordu.

Çin'deki fabrikalarda da küçülmeye giden Alman devi, 4 milyar euroluk tasarruf için şimdi yeni önlemler alıyor.

Ekim ayı başından bu yana Volkswagen yönetimi, Almanya'daki tesislerinden işçi temsilcileriyle haftalık toplantılar düzenleyerek maliyetlerde nerelerde kesinti yapılabileceğini ve hangi modellerin hangi tesislerde üretileceğini analiz ediyor.

Bir sendika sözcüsüne göre ücret artışlarına ilişkin müzakereler ayrı olarak ele alınıyor ve bir sonraki resmi tur 30 Ekim'de yapılacak.