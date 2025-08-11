Volkswagen'in 4 yeni PHEV modeli Türkiye'ye geliyor

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin paylaştığı bilgilere göre, Volkswagen Türkiye pazarı için önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Şirket, şarj edilebilir hibrit (PHEV) modellere yönelik artırılan ÖTV oranlarına rağmen, Eylül ayı sonunda dört yeni PHEV modelini satışa sunacak.

ÖTV ARTTI AMA PLANLAR DEĞİŞMEDİ

Bu modellerin Türkiye'ye getirilme kararı, PHEV'ler için ÖTV oranlarının yüzde 30 olduğu dönemde planlanmıştı, ancak 24 Temmuz'da bu oran yüzde 45'e yükseltildi.

Özpeynirci'ye göre Volkswagen yetkilileri, araçlar üretim planlarına dahil edildiği için bu karardan geri adım atamadıklarını ve modellerin "bir bakıma zorunluluktan" geleceğini belirtti.

GELECEK MODELLER HANGİLERİ

Eylül sonunda Türkiye yollarına çıkması beklenen yeni şarj edilebilir hibrit modeller ise Tayron, Tiguan, Golf ve Passat Variant olacak.

Bu hamlenin, ÖTV artışı sonrası pazardaki dengeleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu.