Volvo XC70 PHEV resmi olarak tanıtıldı: Sadece Çin'de satılacak

İsveçli üretici Volvo, 2016 yılında üretimi sonlandırılan ikonik modeli XC70'i, plug-in hibrit bir SUV olarak yeniden canlandırdı.

İlk aşamada sadece Çin pazarında satılacak olan yeni Volvo XC70 PHEV, modern tasarımı ve etkileyici menzil değerleriyle dikkat çekiyor.

200 KM ELEKTRİKLİ, 1.200 KM TOPLAM MENZİL

Scalable Modular Architecture (SMA) platformu üzerine inşa edilen araç, 39,64 kWh'lık bataryası sayesinde tamamen elektrikli olarak 200 kilometre yol alabiliyor.

1.5 litrelik benzinli motor ve elektrik motorunun kombinasyonuyla ise aracın toplam menzili 1.200 kilometreye kadar ulaşıyor.

YENİ NESİL EMNİYET KEMERİ DE YOLDA

Volvo, XC70'in yanı sıra, ilk defa EX60 modelinde kullanacağı yeni nesil emniyet kemeri teknolojisini de duyurdu.

Bu sistem, sensörlerden gelen verileri kullanarak yolcuların boyu ve kilosuna göre kemer gerginliğini milisaniyeler içinde ayarlayarak maksimum koruma sağlıyor.

Volvo XC70 PHEV, henüz tam elektrikli araçlara geçmeye hazır olmayan kullanıcılar için güçlü bir geçiş modeli olarak konumlandırılıyor. Aracın, ilerleyen dönemlerde Avrupa pazarına da gelmesi bekleniyor.