Volvo, zayıf talep nedeniyle satış hedeflerini düşürdü

Haber Merkezi

Otomobil üreticisi Volvo, zayıflayan talep nedeniyle perakende satış hedefini düşürdüğünü ve hacimleri artırmak yerine marjlarını korumaya odaklanacağını duyurdu.

Volvo, yaptığı açıklamada, "Sektör talebi zayıflamaya devam ediyor ve artık premium segmenti etkiliyor." dedi.

Geçen ay kâr beklentisini düşüren Geely'nin sahibi olduğu marka, belirsiz küresel ekonomi ve üretiminin bir kısmının yapıldığı Çin'de üretilen elektrikli araçlara uygulanan artan gümrük vergilerini gerekçe göstermişti.

HİBRİT MODELLER PORTFÖYDE KALABİLİR

Elektrikli EX90 ve EX30 SUV'ların üreticisi olan Volvo, pilli elektrikli otomobil pazarının yavaşlaması nedeniyle portföyünde bazı hibrit modelleri tutması gerekebileceğini söyledi.

Perakende satışlar bu dönemde yüzde 3 artarak 172 bin 849 araca ulaşırken, toplamın yüzde 48'ini tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar oluşturdu.

Volvo, Çin'de fiyatlandırma konusunda disiplinli davrandığını ve bunun sonucunda dünyanın en büyük otomotiv pazarında satış hacminin düştüğünü söyledi.