Volvo'dan yeni elektrikli otomobil: ES90

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İsveçli otomobil üreticisi Volvo, yeni elektrikli sedan modeli ES90'ı dünya kamuoyuna tanıttı. Markanın amiral gemisi olarak konumlandırılan ES90, şık tasarımı, güçlü performansı ve ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Crossover ve sedan karışımı bir tasarıma sahip olan ES90, Volvo'nun elektrikli araçlardaki iddiasını bir kez daha ortaya koyuyor.

TASARIM DETAYLARI

ES90, modern ve şık bir tasarıma sahip. Ön kısımda "Thor's Hammer" farlar ve dikey sürüş lambaları dikkat çekerken, arka kısımda C şeklindeki stop lambaları ve eğimli arka cam, araca dinamik bir görünüm kazandırıyor.

Hatchback tasarım sayesinde geniş bir bagaj hacmi sunan ES90, iç mekanda da minimalist ve ferah bir atmosfer sunuyor.

İÇ MEKAN

ES90'ın iç mekanı, minimalist bir tasarım anlayışıyla şekillendirilmiş. 14.5 inçlik dokunmatik ekran, aracın neredeyse tüm fonksiyonlarını kontrol etmeyi sağlıyor.

Dört bölgeli klima kontrolü, 25 hoparlörlü Bowers & Wilkins ses sistemi ve Google entegrasyonu gibi özellikler de konfor ve eğlenceyi artırıyor.

Sürücü, direksiyonun arkasındaki 9 inçlik ekran ve head-up display ile tüm sürüş bilgilerine kolayca erişebiliyor.

ES90, 800 voltluk elektrik mimarisi sayesinde hızlı şarj ve uzun menzil sunuyor. 350 kW'lık hızlı şarj ile 10 dakikada 186 mil (yaklaşık 300 km) menzil kazanmak mümkün. Yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj işlemi ise sadece 20 dakika sürüyor.

Araç, konfigürasyona bağlı olarak 435 mile (yaklaşık 700 km) kadar menzil sunabiliyor.

ES90'ın üç farklı versiyonu bulunuyor:

Tek Motorlu: 92 kWh batarya, 329 beygir gücü, 400 mil (yaklaşık 640 km) menzil.

Çift Motorlu: 106 kWh batarya, 442 beygir gücü, 435 mil (yaklaşık 700 km) menzil.

Çift Motorlu Performance: 106 kWh batarya, 670 beygir gücü, 435 mil (yaklaşık 700 km) menzil, 0'dan 100 km/s hıza 3.9 saniyede ulaşabiliyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Volvo ES90 için siparişler Avrupa'nın bazı bölgelerinde açılmış durumda. ABD'de ise ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil. Fiyatlandırma ve EPA menzil tahminleri de henüz açıklanmadı.