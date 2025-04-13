Waymo'nun sürücüsüz araçları Tokyo sokaklarına çıkıyor

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Google'ın ana şirketi Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren Waymo, Japon taksi devi Nihon Kotsu ve taksi uygulaması Go ile gerçekleştirdiği iş birliği meyvelerini veriyor.

Şirket, yaptığı açıklamada, araçlarının Tokyo'nun Minato, Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, Chuo, Shinagawa ve Koto gibi merkezi yedi semtinde test sürüşlerine başlayacağını duyurdu.

Bu adım, Waymo'nun ilk uluslararası operasyonu olma özelliğini taşıyor. Eğitimli Nihon Kotsu sürücüleri, bu süreçte araçları manuel olarak kullanarak mühendislerin Waymo'nun otonom sürüş teknolojisini yerel yol koşullarına ve trafik yoğunluğuna adapte etmelerine olanak sağlayacak.

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Waymo, halihazırda San Francisco, Phoenix, Los Angeles ve Austin, Teksas'ta halka açık tam otonom sürüş hizmetleri sunuyor.

Şirket, ocak ayında yaptığı bir duyuruyla bu yıl Las Vegas ve San Diego başta olmak üzere 10 yeni şehirde manuel sürüşlü araçlarla testlere başlayacağını müjdelemişti.

Ayrıca, bu yılın ilerleyen aylarında Uber ile yapılan iş birliğiyle Atlanta'da da hizmete başlaması planlanıyor.

Waymo'nun 2026 yılından itibaren ise Washington, DC'de Waymo One uygulaması üzerinden sürüş hizmeti sunmaya başlayacağı belirtiliyor.