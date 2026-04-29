Dacia'dan uygun fiyatlı model: Sandero Hybrid görüntülendi

Avrupa pazarında artan uygun fiyatlı hibrit otomobil rekabetine Dacia, en popüler modeli Sandero ile güçlü bir cevap vermeye hazırlanıyor.

Kısa süre önce makyaj operasyonu geçiren üçüncü nesil Sandero, tarihinde ilk defa tam hibrit motor seçeneğiyle yollara çıkacak.

JOGGER İLE AYNI ALTYAPIYI PAYLAŞACAK

Casus fotoğraflarda arka kısmındaki özel logosuyla dikkat çeken araç, teknik altyapısını markanın Jogger Hybrid modeliyle paylaşacak.

Yeni modelde 1.8 litrelik TCe benzinli motor ile bir elektrik motoru entegre şekilde çalışarak kullanıcılara yüksek verimlilik sağlayacak.

155 BEYGİRLİK GÜÇ

Toplamda 155 beygir güç üretecek olan bu çevreci sisteme, 1.4 kWh kapasiteli lityum iyon batarya güç verecek.

Bu donanım sayesinde otomobil, belirli koşullar altında ve kısıtlı sürelerle tamamen elektrikli modda sürüş imkanı sunarak yakıt tasarrufunu artıracak.

TANITIM VE SATIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Dacia'nın elektrifikasyon stratejisinde önemli bir adım olan yeni Sandero Hybrid modelinin 2026 yılı bitmeden resmi olarak tanıtılması planlanıyor.

Uygun fiyatıyla segmentindeki konumunu güçlendirmesi beklenen otomobilin bayilerdeki yerini alması ise 2027 yılının ilk yarısını bulacak.