Xiaomi binlerce otomobilini geri çağırmaya başladı

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Xiaomi, elektrikli otomobili SU7'de otonom park sistemiyle ilgili bir yazılım sorunu tespit etti.

6 Şubat 2024 - 26 Kasım 2024 tarihleri arasında üretilen 30 bin 931 adet SU7 Standard modelini etkileyen bu sorun, aracın otonom park işlemi sırasında beklenmeyen davranışlar sergilemesine neden oluyor.

SORUN NASIL ORTAYA ÇIKTI

14 Kasım 2024'te bir Xiaomi SU7 sahibi, aracının otonom park etme sırasında çiziklere ve çarpışmalara neden olan bir sorun yaşadığını bildirdi. Aracın algılama sisteminde hata meydana geldiği tespit edildi.

Xiaomi, sorunun otonom park sistemini destekleyen bulut hizmeti içindeki bir zamanlama senkronizasyon sorunundan kaynaklandığını açıkladı.

Sorunu çözmek için Xiaomi, ücretsiz bir kablosuz (OTA) güncelleme yayınlıyor. SU7 sahipleri, servis merkezine gitmeden araçlarını güncelleyebilecek.

GÜNCELLEME NASIL YÜKLENECEK

Xiaomi, etkilenen araç sahiplerini güncelleme hakkında bilgilendirecek. Güncelleme, aracın dahili internet bağlantısı üzerinden kolayca yüklenebilecek.

Xiaomi, bulut tarafında düzeltici önlemler aldığını ve akıllı park yardım sistemine ek güvenlik önlemleri eklediğini belirtti. Bu sayede, sorunun tekrarlanma riski ortadan kaldırılmış oldu.