Xiaomi, ilk çeyrekte elektrikli araç başına 903 dolar zarar etti

Haber Merkezi

Xiaomi Group'un yayınladığı 2025 ilk çeyrek mali raporu, elektrikli araç iş kolunda önemli bir ilerleme kaydedildiğini, ancak araç başına zararın devam ettiğini ortaya koydu. Şirket, bu çeyrekte 75 bin 869 adet SU7 serisi araç teslim etti.

Xiaomi'nin akıllı elektrikli araç ve yapay zeka inovasyon iş kolu, 2025'in ilk çeyreğinde 18,6 milyar yuan (2,58 milyar ABD doları) gelir elde etti.

Bu segment, çeyrekte 500 milyon yuan (70 milyon ABD doları) işletme zararı bildirirken, satılan Xiaomi elektrikli araç başına ortalama zarar 6 bin 500 yuan (903 ABD doları) oldu.

ZARAR AZALIYOR

Bu rakam, şirketin EV bölümünün 2024'te araç başına yaklaşık 45 bin yuan (6 bin 250 ABD doları) zarar kaydetmesine kıyasla önemli bir iyileşme anlamına geliyor. Şirket, üretim kapasitesini genişletme planlarını da duyurdu.

Xiaomi Grup Ortağı ve Başkanı Lu Weibing, otomotiv işinin henüz erken aşamalarda olduğunu ve yeterli ölçeğe ulaşmadığını belirtti.

Ağır ilk yatırımlar ve maliyet tahsisinin, kendi kendine inşa edilen fabrikalar ve tescilli çekirdek teknolojilerle erken aşama kayıplarına yol açtığını ifade etti.

Lu, teslimat hacimleri arttıkça ve ölçek ekonomileri daha belirgin hale geldikçe kayıpların azalmaya devam edeceğini öngördü.

Mevcut eğilimler ve özellikle daha yüksek fiyatlı SU7 Ultra modeline olan güçlü talep göz önüne alındığında, Xiaomi'nin otomotiv işinin potansiyel olarak 2025'in ikinci çeyreğinde zarar etmeyi durdurabileceği veya kâr elde etmeye başlayabileceği belirtiliyor.

YENİ MODEL YU7'DEN GÜÇLÜ SİNYALLER

Lu Weibing, Xiaomi'nin yaklaşmakta olan YU7 modeline yönelik pazarın coşkulu tepkisini de vurguladı.

YU7'nin ön lansmanının ardından müşteri ilgisinin, SU7'ninkini önemli ölçüde aştığını açıkladı. YU7 için iletişim bilgisi sağlayan kullanıcı sayısı, SU7'nin lansman etkinliğinden yaklaşık üç kat daha fazlaydı.

YU7'nin bu yılın temmuz ayında resmi olarak piyasaya sürülmesi ve başlangıç fiyatının 245 bin 900 yuan (34 bin ABD doları) olması bekleniyor. Bu fiyatlandırma, onu Tesla'nın Model Y'sine karşı rekabetçi bir konuma getiriyor.