Xiaomi otomobil satışları güven krizi nedeniyle düşüyor

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Çin Otomobil Bayileri Derneği verilerine göre, Xiaomi'nin otomotiv bölümü, elektrikli araç satışlarında üst üste üç haftadır düşüş yaşayarak önemli zorluklarla karşılaşıyor.

Bu düşüş, şirketin SU7 ve SU7 Ultra modelleri etrafında dönen karbon fiber kaput, güç sınırlaması ve güvenlik endişeleri gibi bir dizi tartışmanın yol açtığı ciddi bir güven krizinin ortasında geldi.

XIAOMI SU7 TARTIŞMALARI GÜVEN KRİZİNİ TETİKLEDİ

Xiaomi, SU7 Ultra modelinin opsiyonel karbon fiber kaputunun pazarlama vaatlerini karşılamaması ve bir OTA güncellemesiyle araçların maksimum beygir gücünün kısıtlanması gibi nedenlerle ciddi bir güven kriziyle yüzleşiyor.

Ayrıca, mart ayında yaşanan yüksek profilli kazalar da güvenlik endişelerini artırdı ve satışları olumsuz etkiledi.

MÜŞTERİ TEPKİLERİ BÜYÜYOR

Yaşanan tartışmalar, müşteriler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. 30'dan fazla potansiyel SU7 Ultra sahibi Pekin'deki teslimat merkezinde "yanlış reklam" iddiasıyla protesto düzenledi.

Bu olaylar, Çin'in elektrikli araç sektöründe daha geniş kapsamlı düzenleyici eylemleri tetikledi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yeni pil güvenliği gereklilikleri yayınladı ve otonom sürüş pazarlama iddialarına müdahale etti.

Xiaomi ise özür dileyerek tartışmalı güncellemeyi geçici olarak durdurdu ve etkilenen müşterilere tazminat teklif etti.