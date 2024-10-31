Xiaomi, Porsche'nin Nürburgring rekorunu kırmayı başardı

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Xiaomi, geçtiğimiz temmuz ayında tanıttığı SU7 Ultra prototipinin önümüzdeki yıl seri üretime geçeceğini duyurmuştu.

Akıllı cihazlarıyla tanınan ve otomotiv sektöründe de iddialı olan Çinli marka, Nürburgring Nordschleife pistinde gerçekleştirdiği test sürüşüyle dikkatleri üzerine çekti.

Seri üretim dört kapılı sedanlar arasında liderliği hedefleyen Xiaomi, SU7 prototipiyle Nürburgring'de 6:48.874'lük bir süre elde etti.

Bu derece, Porsche Taycan Turbo GT'nin elindeki 7:7.55 dakikalık rekoru geride bırakıyor. Ancak aracın henüz seri üretimde olmaması nedeniyle resmi olarak rekor listesine giremiyor. Xiaomi'nin resmi test için 2025 yılını beklemesi gerekiyor.

YARIŞ DİREKSİYONLU HAFİFLETİLMİŞ VERSİYON KULLANILDI

Nürburgring testinde kullanılan SU7 Ultra, yarış direksiyonuna sahip hafifletilmiş bir versiyondu.

Test sürüşü sırasında aracın gaz pedalında yaşanan bir arıza, prototip aracın henüz geliştirme aşamasında olduğunu gözler önüne serdi.

Sürücü, tekrar tepki vermesi için pedalı birkaç kez denemek zorunda kaldı. Buna rağmen etkileyici bir süre elde edildi.

1.548 BEYGİR GÜCÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

SU7 Ultra prototipi, tanıtıldığında 1.548 beygir gücü ürettiği açıklanmıştı. 100 km/s hıza 1.97 saniyede ulaşan model, 350 km/s azami hıza sahip.

SU7, otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinin de ilgisini çekiyor. Ford CEO'su Jim Farley, son birkaç aydır SU7 kullanıyor ve aracın sürüş deneyiminden oldukça memnun olduğunu belirtiyor.