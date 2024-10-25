Ford CEO'sundan itiraf: Xiaomi'nin elektrikli aracından vazgeçemiyorum

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Ford Motor Company CEO'su Jim Farley, "The Fully Charged Podcast"e verdiği röportajda, son altı aydır Xiaomi'nin ilk elektrikli aracı olan Speed Ultra 7'yi kullandığını ve arabadan çok etkilendiğini söyledi.

Farley, Xiaomi'nin hem araç kalitesi hem de marka gücüyle öne çıktığını ve araçtan vazgeçemediğini vurguladı.

Farley, Xiaomi'nin aylık 10.000 ila 20.000 adet araç satarak altı ay sonrasına kadar tüm üretimini sattığını belirterek, şirketin otomotiv sektöründeki hızlı yükselişine dikkat çekti.

FORD STRATEJİ DEĞİŞTİRİYOR

Farley, Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabet edebilmek için Ford'un strateji değişikliğine gittiğini belirtti.

Şirket, düşük maliyetli bir elektrikli araç platformu geliştirmeye odaklanırken, daha pahalı pillere ihtiyaç duyan büyük araçlardan uzaklaşıyor.

Ford, ağustos ayında üç sıralı elektrikli SUV planlarını iptal ettiğini ve bir sonraki elektrikli pikap kamyonetin üretimini ertelediğini duyurmuştu.

Farley, özellikle elektrikli araç maliyetlerinin büyük bir kısmını oluşturan piller konusunda Çinli otomobil üreticileriyle iş birliğine açık olduklarını söyledi.

"ÇİNLİLER GÜÇ MERKEZİ OLACAK"

Ford CEO'su, 2023 yılında Morgan Stanley'de düzenlediği bir etkinlikte Çin'in ABD otomobil endüstrisi için en büyük tehdit olduğunu söylemişti. "Sanırım asıl rakibin GM veya Toyota değil, Çinliler olduğunu düşünüyoruz," diyen Farley, "Çinliler güç merkezi olacak" şeklinde konuşmuştu.