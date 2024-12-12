Xiaomi, yeni elektrikli otomobili YU7'yi tanıttı

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç pazarındaki iddiasını artırmaya devam ediyor. Şirket, SU7 sedan modelinin ardından şimdi de YU7 adlı elektrikli bir SUV tanıttı.

Ferrari Purosangue'ye benzerliğiyle dikkat çeken YU7, 2025 yılında yollara çıkacak.

YU7'NİN ÖZELLİKLERİ

YU7 hakkında henüz detaylı bilgi bulunmuyor, ancak Çin'deki lisans başvuruları sayesinde aracın bazı özelliklerini öğrenebiliyoruz.

5 metre uzunluğunda ve 2400 kg ağırlığında olan YU7, CATL tarafından üretilen bir batarya ile donatıldı.

Xiaomi'nin açıklamasına göre, YU7 dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olacak ve çift elektrik motoruyla yaklaşık 680 beygir gücü üretecek. 220 kW ön ve 288 kW arka motorlar, araca yüksek performans sağlayacak.

HİBRİT VERSİYONU DA OLABİLİR

CarNewsChina'nın haberine göre, YU7'nin hibrit bir versiyonu da geliştiriliyor olabilir. Bu versiyonun, Çinli ve Avrupalı müşterilerin talepleri doğrultusunda tasarlandığı belirtiliyor.

2025'TE SATIŞA SUNULACAK

Xiaomi YU7'nin 2025 yılında satışa sunulması bekleniyor. Aracın fiyatı ve diğer detayları henüz açıklanmadı.