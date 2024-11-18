Xiaomi'den elektrikli araç üretiminde büyük başarı

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Teknoloji devi Xiaomi, 2021 yılında elektrikli araç pazarına girme kararı almış ve bu alana büyük yatırımlar yapacağını duyurmuştu.

Şirket, kısa sürede bu iddiasını somutlaştırarak ilk elektrikli araç modeli olan SU7'yi piyasaya sürmüştü.

Xiaomi, 2024 yılının sonlarına yaklaşırken önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Şirket, ilk modeli SU7'den sadece 8 ayda 100.000 adet üretti.

Bu, elektrikli araç sektörü için oldukça kısa bir sürede elde edilmiş büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

HIZLI BAŞLANGIÇ VE İDDİALI HEDEF

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, bu önemli kilometre taşını kutlarken, söz konusu başarının sadece 230 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştiğine dikkat çekti.

Şirket, 8 aydan kısa bir süre içinde ilk modelinden 100.000 adet üretmeyi başardı.

Elektrikli araç sektöründe kendine sağlam bir yer edinmeye çalışan Xiaomi, kasım ayı içinde 100.000 teslimat hedefine ulaşmayı planlıyor.

Elektrikli araç sektöründe büyük bir oyuncu olmayı amaçlayan Xiaomi, üretim kapasitesini artırmak ve ürün gamını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketin, gelecek yıl piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli SUV modelinin test sürüşlerinin başlaması, bu hedeflerin somut bir göstergesi.

2025'in Mart ayında ise Xiaomi'nin elektrikli sedan modeli SU7'nin ultra yüksek performanslı versiyonu olan SU7 Ultra piyasaya çıkacak.