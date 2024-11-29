Xiaomi'nin ikinci elektrikli modeli mart ayında geliyor

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Xiaomi, ilk elektrikli modeli SU7 ile otomotiv sektörüne hızlı bir giriş yapmıştı. Sedan gövde tipiyle gelen SU7, uygun fiyatı ve iddialı özellikleriyle dikkat çekmişti.

Şimdi ise Xiaomi, SUV segmentine odaklanıyor. MX11 kod adlı yeni SUV modeli, Xiaomi'nin elektrikli araç gamını genişletme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

YENİ SUV, COUPE-SUV TASARIMIYLA GELEBİLİR

Xiaomi'nin yeni SUV modeli hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sızıntılar ve söylentiler, aracın coupe-SUV tarzı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Bu tasarım, sportif ve şık bir görünüm sunarken aynı zamanda aerodinamik avantajlar da sağlayabilir.

MX11, MART 2025'TE TANITILACAK

Xiaomi'nin yeni SUV modeli MX11'in, Mart 2025'te tanıtılması bekleniyor. Tanıtımın ardından aracın teknik özellikleri, donanım seçenekleri ve fiyatı gibi detaylar da netleşecek.

SUV MODELİNİN DE ULTRA VERSİYONU OLABİLİR

Xiaomi, SU7 modelinin performans odaklı bir versiyonu olan SU7 Ultra'yı da piyasaya sürmüştü. SU7 Ultra, 360 km/s hıza ulaşabilen güçlü bir elektrikli araç olarak dikkat çekmişti.

Benzer şekilde, yeni SUV modelinin de bir Ultra versiyonuna kavuşması bekleniyor.

Bu versiyon, daha güçlü motorlar, daha sportif süspansiyonlar ve daha agresif bir tasarımla gelebilir.

Xiaomi, otomotiv sektöründe yeni bir oyuncu olmasına rağmen hızlı bir şekilde öğreniyor ve gelişiyor.

İlk modeli SU7'de yaşanan bazı sorunlar, şirket tarafından giderilmeye çalışılıyor. Xiaomi, aynı zamanda model gamını genişleterek farklı segmentlerdeki müşterilere ulaşmayı hedefliyor.