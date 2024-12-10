Xiaomi'nin yeni elektrikli otomobili hakkında ilk bilgiler geldi

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç pazarındaki ikinci modeli YU7'yi duyurdu. YU7, güçlü motorları, geniş iç hacmi ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

YU7, 4999 mm uzunluğa, 1996 mm genişliğe ve 1600 mm yüksekliğe sahip. 3000 mm'lik aks mesafesi, geniş bir iç mekan sunuyor. Aracın ağırlığı ise 2405 kg.

YU7, çift motorlu versiyonuyla 253 km/s hıza ulaşabiliyor. Ön aksta 220 kW, arka aksta ise 288 kW güç üreten motorlar, toplamda yaklaşık 700 beygir gücü sağlıyor. Bu da, YU7'yi performans odaklı bir SUV yapıyor.

Otomobil, enerji ihtiyacını CATL tarafından üretilen nikel manganez kobalt batarya paketinden karşılıyor. Otomobilin batarya kapasitesi henüz açıklanmadı.

Xiaomi YU7, modern ve şık bir tasarıma sahip. Geniş iç mekanı ve aerodinamik hatlarıyla dikkat çeken YU7, SUV segmentinde yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Xiaomi, YU7'nin satışa sunulmasıyla birlikte elektrikli araç pazarındaki payını artırmayı hedefliyor. YU7, güçlü özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla Tesla Model Y gibi rakiplerine meydan okuyabilir.

TANITIM TARİHİ

Xiaomi YU7'nin resmi tanıtımının Haziran veya Temmuz 2025'te yapılması bekleniyor.