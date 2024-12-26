Xpeng'in modüler uçan arabası yakında tanıtılacak

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Çinli teknoloji şirketi XPeng Aeroht, "Kara Uçak Gemisi" adını verdiği modüler uçan arabasını CES 2025'te tanıtacak.

Kara ve hava taşıtını birleştiren bu yenilikçi araç, 2026 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmeye başlanacak.

MODÜLER TASARIM

Kara Uçak Gemisi, kara tabanlı bir gövde ve uçan bir gövdeden oluşuyor. Tek tuşla 5 dakika içinde iki modül birbirinden ayrılabiliyor veya birleştirilebiliyor. Bu sayede, hem karada hem de havada seyahat etmek mümkün hale geliyor.

Sadece kara sürüşü için Sınıf C ehliyet gerektiren bu araç, benzersiz bir pazar konumlandırmasına sahip.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Uzunluk: 5.5 metre

Genişlik: 2 metre

Yükseklik: 2 metre

Menzil: 1000 kilometreden fazla

Pil: 800V silikon karbür yüksek voltajlı menzil genişletici platform

Şarj: Sürüş veya park halindeyken şarj edilebilir

Kokpit: 270 derecelik panoramik, iki kişilik

Pervane: Altı pervaneli, altı eksenli, çift kanallı tasarım

Malzeme: Karbon fiber

OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ

Kara tabanlı gövde, otonom sürüş fonksiyonuna sahip. İnişten sonra uçan gövdeyle otomatik olarak kenetlenerek birleşebiliyor.

XPeng Aeroht, Kara Uçak Gemisi'nin birim fiyatının 2 milyon yuanı (yaklaşık 280 bin dolar) geçmeyeceğini açıkladı.

GELECEĞİN ULAŞIM ARACI

XPeng Aeroht'un modüler uçan arabası, geleceğin ulaşım araçlarına dair heyecan verici bir vizyon sunuyor.

Hem karada hem de havada seyahat etme imkanı sunan bu araç, şehir içi trafiği ve ulaşım sorunlarını çözmede önemli bir rol oynayabilir.