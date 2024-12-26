Xpeng'in modüler uçan arabası yakında tanıtılacak

Çinli teknoloji şirketi XPeng Aeroht, "Kara Uçak Gemisi" adını verdiği modüler uçan arabasını CES 2025'te tanıtacak.
Kara ve hava taşıtını birleştiren bu yenilikçi araç, 2026 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmeye başlanacak.
MODÜLER TASARIM
Kara Uçak Gemisi, kara tabanlı bir gövde ve uçan bir gövdeden oluşuyor. Tek tuşla 5 dakika içinde iki modül birbirinden ayrılabiliyor veya birleştirilebiliyor. Bu sayede, hem karada hem de havada seyahat etmek mümkün hale geliyor.
Sadece kara sürüşü için Sınıf C ehliyet gerektiren bu araç, benzersiz bir pazar konumlandırmasına sahip.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Uzunluk: 5.5 metre
Genişlik: 2 metre
Yükseklik: 2 metre
Menzil: 1000 kilometreden fazla
Pil: 800V silikon karbür yüksek voltajlı menzil genişletici platform
Şarj: Sürüş veya park halindeyken şarj edilebilir
Kokpit: 270 derecelik panoramik, iki kişilik
Pervane: Altı pervaneli, altı eksenli, çift kanallı tasarım
Malzeme: Karbon fiber
OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİ
Kara tabanlı gövde, otonom sürüş fonksiyonuna sahip. İnişten sonra uçan gövdeyle otomatik olarak kenetlenerek birleşebiliyor.
XPeng Aeroht, Kara Uçak Gemisi'nin birim fiyatının 2 milyon yuanı (yaklaşık 280 bin dolar) geçmeyeceğini açıkladı.
GELECEĞİN ULAŞIM ARACI
XPeng Aeroht'un modüler uçan arabası, geleceğin ulaşım araçlarına dair heyecan verici bir vizyon sunuyor.
Hem karada hem de havada seyahat etme imkanı sunan bu araç, şehir içi trafiği ve ulaşım sorunlarını çözmede önemli bir rol oynayabilir.
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