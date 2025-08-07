Yakında tanıtılacak: Yeni Volkswagen T-Roc'un fotoğrafları ortaya çıktı

Volkswagen'in popüler kompakt SUV modeli T-Roc, yeni nesliyle yollara çıkmaya hazırlanırken resmi tanıtımdan önce ilk görselleri internete sızdırıldı.

Sızan fotoğraflar, turuncu renkte bir R-Line versiyonunu ve aracın hem iç hem de dış tasarımındaki önemli değişiklikleri gözler önüne seriyor.

TASARIMDA KESKİN HATLARA GEÇİŞ

Yeni Volkswagen T-Roc'un dış tasarımında daha keskin hatlara geçiş yapıldığı görülüyor.

İç mekanda ise çift ekranlı modern bir kokpit bulunurken, genel yerleşimin markanın diğer modellerinden tanıdık bir yapıyı koruduğu dikkat çekiyor.

EN BÜYÜK DEĞİŞİM KAPUTUN ALTINDA: TAM HİBRİT DÖNEMİ

Aracın en büyük yeniliği ise motor seçeneklerinde olacak; yeni T-Roc, Toyota'nınkine benzer bir tam hibrit sistemle gelecek.

Giriş seviyesinde 201 beygir güç sunması beklenen bu 1.5 litrelik turbo benzinli hibrit ünitenin, gelecekte yeni Golf ve Skoda Octavia modellerinde de kullanılması planlanıyor.

Aracın resmi tanıtımının ise ağustos ayı sona ermeden yapılması bekleniyor.