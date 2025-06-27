Yangın riski var: Mercedes, AMG-One modellerini geri çağırıyor

Formula 1 motoruna sahip yol otomobili Mercedes-AMG One, sancılı geliştirme sürecinin ardından şimdi de büyük bir geri çağırma operasyonuyla gündemde.

Almanya'nın resmi kurumu Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), hiper otomobildeki bir hata nedeniyle yangın riski oluştuğunu belirterek geri çağırma başlattı.

GERİ ÇAĞIRMANIN NEDENİ: HİDROLİK SİSTEMDEKİ YANGIN RİSKİ

Geri çağırmanın nedeni, aracın arka spoylerinin hidrolik sisteminde keşfedilen bir hata. Bu hatanın, potansiyel olarak bir yangın riskine sebep olduğu belirtildi.

Sorunun çözümü için gerekli tamirin ise sadece 90 dakika sürdüğü ifade edildi. Geri çağrılan araçların en kısa sürede incelenmesi ve onarılması gerekiyor.

Bu geri çağırma, şimdiye kadar üretilen 275 adet Mercedes-AMG One'ın 219'unu kapsıyor. Etkilenen araçların 12 Aralık 2022 ile 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında üretildiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıllarda iki adet AMG One modelinin yandığı olaylar yaşanmıştı. Ancak KBA'in raporu, bu yeni geri çağırmanın o olaylardan bağımsız, farklı bir sorundan kaynaklandığını doğruladı.