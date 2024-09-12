Yeni Audi Q4 e-tron ailesi Türkiye'de satışta Önceki versiyonlara göre birçok açıdan daha iyi hale gelen Q4 e-tron ailesi Türkiye'de satışa sunuldu.

Haber Merkezi

Audi, elektrikli araç segmentindeki iddialı yükselişine devam ediyor. Yeni Audi Q4 e-tron ailesi, Türkiye'de de yollara çıktı.

Hem SUV hem de Sportback seçenekleriyle sunulan model, şık tasarımı, güçlü performansı ve zengin donanımıyla dikkat çekiyor.

Q4 45 e-tron ve Q4 55 e-tron quattro motor seçenekleri ve iki farklı (SUV – Sportback) kasa tipiyle satışa sunulan model, 77 kWsa net (brüt 82 kWsa) enerji kapasitesine sahip bir batarya kullanıyor.

557 KM MENZİL

Audi Q4 Sportback 45 e-tron, WLTP döngüsünde 557 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor.

Arkadan itişli Audi Q4 45 e-tron ve Audi Q4 Sportback 45 e-tron 210 kW (286 bg) güç sağlıyor ve 6,7 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşıyor.

Ürün gamının en üst versiyonu olan Audi Q4 55 e-tron quattro ve Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro 250 kW (340 bg) güç sağlıyor ve 0’dan 100 km/s hıza 5,4 saniyede ulaşıyor. Tüm versiyonlarda maksimum hız 180 km/s olarak sınırlandırılmış durumda.

Audi MMI navigasyon plus, MMI plus bilgi-eğlence sistemi ve tamamen dijital 10,25 inç gösterge ekranı Audi sanal kokpit, yeni modelde standart olarak sunulan donanımlar arasında.

Elektrikli bagaj kapağı standart olup, isteğe bağlı olarak sunulan konfor anahtar ile birlikte ayak hareketlerine de tepki veriyor. Ayrıca ön koltuk ısıtması da standart olarak sunuluyor.

Önemli sürüş asistan sistemlerinin de standart olarak sunulduğu Q4 e-tron’da yer alan Şerit Değiştirme Uyarısı, aracın arkasındaki ve yanındaki trafiği izliyor ve kritik bir durumda şerit değiştirmek istediğinde sürücüyü uyarıyor.

YENİ AUDI Q4 E-TRON TÜRKİYE FİYATLARI

udi Q4 45 e-tron - 3.679.699 TL

Audi Q4 55 e-tron quattro - 3.991.527 TL

Audi Q4 Sportback 45 e-tron - 3.796.627 TL

Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro - 4.108.455 TL