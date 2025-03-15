Yeni BMW i3 sedan, soğuk hava testlerinde görüntülendi

Haber Merkezi

BMW, elektrikli araç portföyünü genişletmeye devam ediyor. Markanın yeni nesil elektrikli sedanı i3, soğuk hava testlerinde objektiflere takıldı.

2026 yılının Temmuz ayında Avrupa'da satışa sunulması beklenen yeni i3, tamamen elektrikli bir platform olan Neue Klasse üzerinde geliştiriliyor.

Bu platform, BMW'nin elektrikli araç teknolojisinde önemli bir adım olarak görülüyor ve i3'ü teknolojik açıdan ileri bir seviyeye taşıyor.

TASARIM VE DIŞ MEKAN DETAYLARI

Yeni BMW i3'ün testlerde görüntülenen prototipleri, aracın tasarım detayları hakkında ipuçları veriyor. Özellikle karakteristik ikiz farlar ve büyük ızgara dikkat çekiyor.

İki farklı prototipte farklı jant tasarımlarının kullanılması, modelin çeşitli versiyonlarının olabileceğini gösteriyor. İç mekan hakkında henüz net bilgiler olmasa da i3'te BMW'nin yeni Panoramik Görüş ekran tasarımının kullanılacağı biliniyor. Bu ekran, sürücü ve yolculara geniş bir bilgi-eğlence deneyimi sunacak.

TEKNOLOJİ VE PERFORMANS

BMW i3, markanın şimdiye kadar kullandığı en verimli elektromotorlara ve yenilikçi batarya paketlerine sahip olacak.

Neue Klasse platformu sayesinde teknolojik olarak büyük bir sıçrama yapan BMW, ilk olarak iX3 modelini tanıtacak ve ardından i3 sedanı piyasaya sürecek.

Bu platform, aracın menzil ve performansını artırırken, şarj sürelerini de kısaltacak. Elektrikli otomobil tutkunları, i3'ün sunduğu gelişmiş teknoloji ve performansı merakla bekliyor.

BMW, i3 modelini Çin pazarında G28 kasa koduyla ve CLAR platformunda zaten sunuyor. Ancak, yeni Neue Klasse platformunda geliştirilen i3, tamamen bağımsız bir model olacak.