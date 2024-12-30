Yeni Dodge Charger 2025'te Avrupa'ya geliyor

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Dodge, yeni Charger modelini Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına getirmeye hazırlanıyor.

Hem benzinli hem de elektrikli motor seçenekleriyle sunulacak olan Charger, 2025'in ikinci yarısında bu pazarlarda satışa çıkacak.

Stellantis, Dodge Charger'ın Avrupa ve Orta Doğu'da satışa sunulacağını doğruladı. İki kapılı ve dört kapılı versiyonların yanı sıra, hem içten yanmalı motorlu hem de elektrikli modeller bu pazarlarda yer alacak.

CHARGER DAYTONA EV

Charger Daytona EV, Dodge'un ilk elektrikli Charger modeli. 456 beygir gücündeki standart versiyonun yanı sıra, 630 beygir gücüne sahip Daytona Scat Pack versiyonu da bulunuyor.

Benzinli motorlu Charger modelleri ise 3.0 litrelik sıralı altı silindirli Hurricane motorla donatılacak.

Bu motorun 420 beygir gücündeki standart versiyonu ve 550 beygir gücündeki yüksek performanslı versiyonu bulunuyor.

OTOMOTİK ŞANZIMAN

Charger modellerinde manuel şanzıman seçeneği sunulmayacak. Tüm modeller, 8 ileri otomatik şanzımanla gelecek.

Dodge Charger'ın ABD'deki çıkış tarihi henüz net değil. Ancak, 2025 yılının başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.