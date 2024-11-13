Yeni elektrikli BMW i3'ün casus fotoğrafları ortaya çıktı

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BMW, 3 Serisi'nin elektrikli versiyonu olarak geliştirdiği i3 Sedan modelini 2026 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Neue Klasse platformu üzerine inşa edilen aracın kamuflajlı prototipi, Almanya'da test edilirken görüntülendi.

iX3 SUV'den bir yıl sonra yollara çıkması beklenen i3 Sedan, markanın elektrikli dönüşümünde önemli bir rol oynayacak.

TASARIM: SPORTİF VE ŞIK

Prototip, 2023 yılında tanıtılan Vision Neue Klasse konseptinin tasarım dilini taşıyor.

Köpekbalığı burnu profili, geniş çamurluklar ve agresif ön tasarım, sportif bir görünüm oluşturuyor.

Geniş böbrek ızgaralarının yerini daha geleneksel LED farlar alırken, kaput altında ikincil bir bagaj (frunk) bulunuyor.

PERFORMANS: İDDİALI RAKAMLAR

Neue Klasse mimarisi sayesinde i3 Sedan, yüksek performans sunacak. Giriş seviyesinde tek motorlu ve yaklaşık 300 beygir gücünde bir versiyon beklenirken, çift motorlu seçenekler de sunulacak.

BMW M departmanı tarafından geliştirilen bir halo modelin ise 1.341 beygir gücüne ulaşabileceği söyleniyor.

Yeni nesil bataryalar sayesinde i3 Sedan, 800 km'den fazla menzil sunabilir. Ayrıca hızlı şarj teknolojisiyle de dikkat çekecek. B

u iddialı rakamlar, Tesla, Audi ve Mercedes-Benz gibi rakiplerin geride bırakılmasını hedefliyor.

Prototipin iç mekanı henüz görüntülenmedi, ancak Panoramik Vizyon ekranı ve dokunmatik bilgi-eğlence sistemi gibi ileri teknolojilerin kullanılacağı belirtiliyor.

Vision Neue Klasse konseptindeki dört koltuklu tasarımın, üretim modelinde beş koltuklu bir düzenle değiştirilmesi bekleniyor.

i3 Sedan, elektrikli otomobil pazarında Tesla Model 3, Audi A4 e-tron ve Mercedes C-Class'ın elektrikli versiyonu gibi güçlü rakiplerle karşı karşıya kalacak.

BMW, i3 Sedan ile bu rekabette iddialı bir konuma yerleşmeyi hedefliyor.