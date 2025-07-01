Yeni elektrikli sedan Leapmotor B01'in fiyatı belli oldu

Çin'in iddialı elektrikli otomobil markalarından Leapmotor, B01 adını verdiği tamamen yeni sedan modelini ön satışa açtı.

LEAP 3.5 mimarisi üzerine inşa edilen ve 650 km'ye varan menzil sunan Leapmotor B01, rekabetçi fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

UYGUN FİYATA LIDAR VE OTONOM SÜRÜŞ

Leapmotor B01'in üst donanımları, tavanında bulunan Lidar sensörü ve Qualcomm Snapdragon çipi sayesinde otoyol ve şehir içinde otopilot gibi 26 farklı gelişmiş sürüş yardım yeteneği sunuyor.

Kokpitte ise yine Qualcomm Snapdragon 8295P çipinden güç alan 14,6 inçlik 2,5K merkezi kontrol ekranı ve yapay zeka sesli asistan bulunuyor.

PERFORMANS VE MENZİL ÖZELLİKLERİ

Arkadan itişli olan araç, 215 beygire kadar güç üreten motor seçeneklerine ve 56,2 kWh ile 67,1 kWh'lık lityum demir fosfat batarya paketlerine sahip.

Bu bataryalar sırasıyla 550 km ve 650 km menzil sunarken, hızlı şarj ile bataryanın yüzde 30'dan yüzde 80'e dolması sadece 18 dakika sürüyor.

LEAPMOTOR B01 FİYATI

650 kilometreye varan menzil ve gelişmiş otonom sürüş özellikleri sunan yeni sedan Leapmotor B01, yaklaşık 14 bin 760 dolardan başlayan rekabetçi bir fiyat ile ön siparişe açıldı.