Yeni Ferrari 849 Testarossa tanıtıldı: İşte özellikleri

SF90 Stradale’nin yerini alan yeni süper otomobil modeli Ferrari 849 Testarossa, resmi olarak görücüye çıkarıldı.

Yeni amiral gemisi, hibrit altyapıyı benimseyerek markanın en güçlü seri üretim modeli unvanını ele geçirdi.

1.036 BEYGİRLİK HİBRİT GÜÇ

Aracın kalbinde tek başına 818 beygir güç üreten bir V8 motor bulunuyor. Bu motora, öne ve arkaya konumlandırılan 216 beygir gücündeki üç farklı elektrik motoru eşlik ediyor.

Toplamda 1.036 beygire ulaşan gücüyle 849 Testarossa, 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,2 saniyede, 200 km/s hıza ise 6,3 saniyede ulaşabiliyor. Güç, yola sekiz ileri çift kavramalı F1 şanzıman sistemiyle aktarılıyor.

24 KM ELEKTRİKLİ MENZİL

Hibrit sistemi desteklemek için 7,45 kWh kapasiteli küçük bir batarya ile donatılan yeni Ferrari, tamamen elektrikli modda yalnızca 24 kilometre yol katedebiliyor. Araç bu modda maksimum 128 km/s hıza çıkabiliyor.

Yeni Ferrari 849 Testarossa'nın satış fiyatı ise henüz resmi olarak açıklanmadı.