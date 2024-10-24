Yeni Fiat 600 ve 600e Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

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Geçtiğimiz yıl temmuz ayında tanıtılan ve merakla beklenen Yeni Fiat 600, nihayet Türkiye'de satışa sunuldu.

Hem hafif hibrit hem de yüzde 100 elektrikli versiyonuyla dikkat çeken Yeni Fiat 600, şehir içi kullanım için ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor.

Yeni Fiat 600'ün hafif hibrit (mild hybrid) tarafında 136 beygirlik 1.2 litre üç silindirli benzinli motora sahip olan daha güçlü seçenek Türkiye'ye geldi.

Bu motora 48V lityum iyon batarya, 21 kW'lık elektrik motoru ve 6 ileri eDCT çift kavramalı otomatik şanzıman eşlik ediyor.

Toplamda 230 Nm tork sunan bu önden çekişli model 0-100 km/s hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlarken 200 km/s son hıza çıkabiliyor.

Tamamen elektrikli versiyon olan Fiat 600e, 115 kW (156 hp) güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip.

54 kWsa kapasiteli bataryası sayesinde WLTP karma döngüsüne göre 406 km, şehir içi döngüsüne göre ise 591 km menzil sunuyor.

100 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 80'i yaklaşık 30 dakikada şarj edilebiliyor.

Standart olarak sunulan 11 kW AC şarj cihazı ile tam şarj süresi ise 6 saat. Ortalama enerji tüketimi 15,2 kWsa/100 km olarak açıklandı.

Yeni Fiat 600, teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor. 7 inç gösterge paneli, 10 inç dokunmatik ekran, kablosuz CarPlay ve Android Auto, ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj ünitesi, otomatik klima, 3 farklı sürüş modu, elektronik park freni, LED arka farlar, 18 inç jantlar ve eller serbest bagaj kapağı gibi zengin donanımlar sunuyor.

SEVİYE 2 OTONOM SÜRÜŞ

Yeni Fiat 600, seviye 2 otonom sürüş özellikleriyle de donatıldı. Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, 360 derece panoramik park asistanı, 180 derece geri görüş kamerası, yorgunluk asistanı, otonom acil durum freni, trafik işareti algılama ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler sürüş güvenliğini artırıyor.

TÜRKİYE FİYATLARI

Fiat 600e BEV La Prima - 1.389.900 TL

Fiat 600 MHEV Urban - 1.489.900 TL