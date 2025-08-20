Yeni Kia EV4'ün Avrupa'daki üretimi başlıyor

Koreli otomobil üreticisi Kia, yeni elektrikli hatchback modeli EV4’ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Aracın üretimi bu ay Slovakya'daki Zilina fabrikasında başlayacak ve bu model, Avrupa'da üretilen ilk tam elektrikli Kia olma özelliğini taşıyacak.

AVRUPA SATIŞLARINA ODAKLANACAK

Golf boyutlarındaki 4,43 metrelik Kia EV4 hatchback, "Made in Europe" etiketiyle markanın Avrupa'daki satışlarının büyük bir kısmını üstlenecek.

Marka, yıllık küresel satışların yarısını oluşturan yaklaşık 80 bin adet EV4'ü Avrupa'da satmayı hedefliyor.

MENZİL, PERFORMANS VE FİYAT

Önden çekişli Kia EV4, 150 kW'lık bir elektrik motoruna sahip ve büyük batarya seçeneğiyle 590 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Modelin Avrupa'daki başlangıç fiyatı, fastback versiyonundan yaklaşık 10 bin euro daha ucuz olarak 37 bin 590 euro şeklinde açıklandı.