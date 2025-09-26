Yeni Kia Sportage Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Güney Koreli otomobil devi Kia, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıttığı yenilenen Sportage modelini Türkiye pazarına getirdiğini duyurdu. Sevilen SUV, modernleşen tasarımı ve yeni teknolojileriyle dikkat çekiyor.

YENİ TASARIM DİLİ VE TEKNOLOJİK KOKPİT

Yenilenen Kia Sportage'in en dikkat çekici değişikliği, markanın yeni nesil tasarım dilini yansıtan silüetinde kendini gösteriyor.

Sert hatlar ve ince LED farlarla daha modern bir görünüme kavuşan aracın arka kısmında ise büyük bir değişim bulunmuyor.

İç mekanda ise tek bir panel içerisine yerleştirilmiş 12.3 inç boyutlu dijital gösterge ve multimedya ekranı premium bir hava katıyor. Ambiyans aydınlatma ve süet deri koltuk gibi detaylar da iç mekân kalitesini artırıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE PERFORMANS

Yenilenen Kia Sportage, ülkemizde 1.6 litrelik benzinli motorla satın alınabilecek. 4x2 versiyonlarda 150 PS güç üreten bu motor, 4x4 GT-Line pakette ise 180 PS güç sunuyor.

YENİ KIA SPORTAGE TÜRKİYE FİYATI

Yeni Kia Sportage'in Türkiye'deki başlangıç fiyatı Elegance donanım paketi için 2 milyon 820 bin TL olarak açıklandı.