Yeni Mercedes-Benz CLA 750 km menzil ile gelecek

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Mercedes-Benz, yeni nesil CLA modeliyle elektrikli araç pazarında iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Tamamen elektrikli ve hafif hibrit motor seçenekleriyle sunulacak olan yeni CLA, markanın gelecek modellerinde kullanacağı teknolojilerin de habercisi niteliğinde.

Yeni CLA, Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) adlı yeni bir platform üzerine inşa edildi.

Bu platform, hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlu araçlar için tasarlandı. Yeni platform sayesinde CLA, daha verimli, daha dinamik ve daha teknolojik bir otomobil haline geldi.

Yeni CLA'nın elektrikli versiyonunda, Mercedes'in kendi geliştirdiği Electric Drive Unit 2.0 adlı yeni nesil bir elektrik motoru bulunuyor.

Arka aksa konumlandırılan bu motor, 268 beygir güç üretiyor. Bazı pazarlarda 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemiyle de sunulacak olan CLA'nın bu versiyonlarında, ön aksa 107 beygirlik bir elektrik motoru daha ekleniyor.

ÖN AKS MOTORU "BOOST" GÖREVİ GÖRÜYOR

Ön aks üzerindeki elektrik motoru, sadece performans ihtiyacı duyulduğunda devreye girerek "boost" görevi görüyor.

Mercedes, ihtiyaç duyulmadığında öndeki motoru tahrik sisteminden ayırarak verimliliği ve menzili artırdığını belirtiyor. Bu sistem sayesinde CLA, 210 km/s son hıza ulaşabiliyor.

750 KM'YE VARAN MENZİL

Yeni CLA'nın elektrikli versiyonu, 85 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip "premium batarya" sayesinde 750 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Nikel manganez kobalt (NMC) katotlu bu batarya, yüksek enerji yoğunluğu ile öne çıkıyor.

Mercedes, giriş seviyesi için daha uygun fiyatlı bir LFP (lityum demir fosfat) batarya seçeneği de sunacak. 58 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip bu batarya, tek şarjla 483 kilometreye kadar menzil sağlıyor.