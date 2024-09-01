Yeni MG HS Hibrit, ekimde Türkiye'de satışa çıkacak Yeni MG HS modelinin şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunu ekim ayında Türkiye’de satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi

MG, Türkiye'de otomobil severlere sunduğu yenilikçi modelleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Çin’in en büyük otomotiv üreticisi olan SAIC Grubu bünyesinde yer alan marka, yeni MG HS modelinin 1000 kilometreyi aşan menzili ve turbo motoruyla şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonunu ekim ayında Türkiye’de yollara çıkaracak.

Avrupa’da ilk lansmanı geçen ay İngiltere’de gerçekleşen MG HS, fiyatı ve PHEV teknolojisiyle oldukça dikkat çekmeyi başarmıştı.

YENİ MG HS PHEV NELER SUNUYOR

Yeni HS PHEV, 21.4 kWsa kapasiteli bataryası ve 55 litre yakıt deposuyla 1000 kilometre üzerinde menzil sunuyor.

Onu rakiplerinden üstün kılan en önemli özelliği, 100 kilometreyi aşan mesafeyi hiç yakıt harcamadan sadece elektrikli olarak katedebilmesi.

Böylece şehir içinde hiç yakıt harcamadan %100 elektrikli olarak, uzun yolda ise menzil endişesi olmaksızın benzinli olarak kullanılabiliyor.

Yeni HS PHEV, ultra verimli hibrit sistemiyle, 100 km’de yalnızca 0.54 litre yakıt tüketiyor.

Yeni nesil yazılımı sayesinde, 145 PS gücündeki 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla 185 PS’lik elektromotorundan güç alan otomobil, iki motoru sayesinde toplamda 339 beygir güç üretebiliyor.

Otomobilin Türkiye fiyatı ise ekim ayı içerisinde belli olacak.