Yeni MG HS modeli Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı

Haber Merkezi

MG, dünya genelinde yükselen başarı grafiğini yeni modelleriyle sürdürmeye devam ediyor. Markanın iddialı modellerinden HS, Euro NCAP güvenlik testlerinden tam puan alarak dikkatleri üzerine çekti.

Türkiye'de Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen MG, geçtiğimiz ay satışa sunduğu Turbo Hibrit HS modelinin ardından şimdi de benzinli versiyonuyla güvenlik konusundaki iddiasını kanıtladı.

170 PS gücündeki turbo benzinli yeni HS, Euro NCAP testlerinden aldığı 5 yıldızla güvenlik konusundaki beklentileri karşılamayı başarıyor.

YENİ HS, ZORLU EURO NCAP TESTLERİNDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

MG'nin yeni ve popüler modeli HS, Euro NCAP'ten mümkün olan en yüksek güvenlik değerlendirmesini aldı.

Euro NCAP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kulllanıldı:

Euro NCAP, MG'nin en büyük aracı HS'i en son 2019 yılında test ettiğinde 5 yıldız almıştı. Euro NCAP protokolleri o tarihten bu yana iki kez yükseltildi.



MG ise HS modelini 2024 yılında 5 Yıldız değerlendirmesine ulaşmak için yeni teknolojilerle güncelledi.



Örneğin, otomobil, yayalar ve bisikletliler için iyi bir koruma sunarken, aynı zamanda bazı savunmasız yol kullanıcısına yanıt veren etkili bir Otonom Acil Durum Fren Sistemi (AEB)’ne sahip.



Araçta ayrıca arkadan yaklaşan bir bisikletlinin yolunda aniden bir kapının açılması anlamına gelen ‘kapı açma’ olasılığına karşı koruma da bulunuyor.



Sonuç olarak otomobil, Euro NCAP’in 2024 test programı kapsamında etkileyici bir performans göstererek Euro NCAP 5 Yıldız değerlendirmesini aldı.

MG MODELLERİNDE GÜVENLİK ÖNCELİKLİ

Yeni HS modelinde, Yaya ve Bisiklet Algılama Özelliği ile Otomatik Acil Fren Sistemi, Şerit İhlal İkazı ile Şerit Takip Sistemi, Şerit Değiştirme Desteği ile Kör Nokta Algılama, Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı, Ön Çarpışma Uyarısı, Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Kapı Açma Uyarısı gibi donanımları standart olarak içeren gelişmiş MG Pilot Teknolojik Sürüş Destek Sistemi'ni sunuyor.

Yarı otonom sürüşe imkan tanıyan MG Pilot kapsamında; Yeni HS modelinde Adaptif Hız Sabitleyici ve Trafikte Sürüş Sistemi de standart olarak sunuluyor.