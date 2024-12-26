Yeni nesil Renault Clio'nun tasarımı ortaya çıktı

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Renault, popüler hatchback modeli Clio'nun yeni nesli üzerinde çalışıyor. AutoWeek'in haberine göre, Yeni Clio, 2026 yılında piyasaya sürülecek ve mevcut modelden farklı bir tasarıma sahip olacak.

YENİ CLİO'NUN TASARIMI

Yeni Clio, mevcut modelden farklı olarak daha düz bir arka cama ve daha keskin hatlara sahip olacak.

C sütununda gizlenen kapı kolları korunurken, ön kısımda Renault Rafale modelini andıran ince farlar ve yeni bir ızgara kullanılacak.

Arka tarafta ise yeni stop lambaları ve iki farklı spoyler dikkat çekecek.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Clio'nun, mevcut model gibi yarı hibrit ve tam hibrit benzinli motorlarla sunulması bekleniyor. Elektrikli bir Clio modeli ise henüz planlanmıyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Yeni Clio'nun 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mevcut modelin 2019 yılında piyasaya sürüldüğü ve 2023 yılında makyajlandığı düşünüldüğünde, 2026 yılı daha gerçekçi bir tarih gibi görünüyor.