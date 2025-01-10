Yeni nesil Tesla Model Y bir kez daha görüntülendi

Haber Merkezi

Tesla Model Y'nin makyajlı versiyonu, kış testleri sırasında kamuflajsız olarak görüntülendi. Çin'de çekilen fotoğraflarda, aracın yenilenen ön ve arka tasarımı dikkat çekiyor.

YENİ TASARIM DETAYLARI

Makyajlı Model Y, mevcut modele göre daha sportif bir görünüme sahip olacak. Ön ve arka tamponlar yeniden tasarlanırken, farlar ve stop lambaları da yenilendi.

Bazı otomotiv blog yazarları, makyajlı Model Y'nin tasarımının Xpeng G6 SUV modeline benzediğini iddia ediyor.

ÜRETİM BU AY BAŞLIYOR

Tesla'nın Şanghay fabrikasında, makyajlı Model Y'nin seri üretimine ocak ayında başlanması bekleniyor. Aracın teslimatlarının ise 2025'in ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyor.

Makyajlı Model Y'nin, Model 3'te yapılan değişikliklere benzer yenilikler içermesi bekleniyor.

Bu yenilikler arasında daha iyi ses yalıtımı, ambiyans aydınlatma, geliştirilmiş malzeme kalitesi ve arka yolcular için dokunmatik ekran yer alabilir.

Model Y, Çin'de Tesla'nın en çok satan modeli. Ocak-Kasım 2024 döneminde Çin'de 418 bin 428 adet Model Y satıldı. Bu rakam, Tesla'nın Çin'deki toplam satışlarının yüzde 72,87'sini oluşturuyor.