Yeni Nio ES8 satışa çıktı: Önceki modele göre yüzde 25 daha ucuz

Çinli üretici Nio, amiral gemisi elektrikli SUV modeli ES8'in üçüncü neslini resmi olarak tanıttı ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yeni Nio ES8, teknolojik özellikler ve artan boyutlarına rağmen selefine göre yüzde 25 daha uygun fiyatla satışa sunuldu.

BAAS İLE FİYAT TESLA'NIN ALTINDA

100 kWh batarya paketiyle 58 bin dolarlık bir ön satış fiyatına sahip olan araç, Batarya Kiralama (BaaS) planıyla 43 bin dolara kadar düşebiliyor.

Bu fiyat seviyesi, Çin'deki en büyük rakiplerden biri olan Tesla Model YL'nin başlangıç fiyatının bile altında kalıyor.

900V PLATFORM VE GÜÇLÜ TEKNOLOJİ

Yeni Nio ES8, 900V yüksek voltajlı platform üzerine inşa edildi ve 707 beygir güç üreten çift motorlu dört çeker sistemiyle yaklaşık 4 saniyede 0'dan 100 km/s'ye hızlanabiliyor.

100 kWh batarya paketiyle 635 kilometre menzil sunan araç, Nio'nun Shenji NX9031 otonom sürüş çipi ve üç LiDAR sensörüne sahip.