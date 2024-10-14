Yeni Nissan Qashqai ekim ayı güncel fiyat listesi

Haber Merkezi

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın oldukça iyi satış rakamları elde ettiği SUV modeli Qashqai'nin en yeni sürümü, geçtiğimiz aylarda tanıtılmıştı.

2024 Nissan Qashqai, önceki nesle göre daha modern bir tasarım ile geliyor.

2024 Qashqai, teknolojik açıdan da yeni özelliklerle donatıldı. Artık Around View Monitor (AVM) teknolojisi standart olarak geliyor.

Bu sayede sürücüler, aracın üzerindeki 4 kamera sayesinde otomobili dışarıdan 200 derecelik bir açıyla görebiliyor.

Nissan, sevilen SUV modelinin tasarımını ve teknolojisini yenilemiş olsa da kaput altındaki özellikler aynı kaldı.

Önceki nesil Qashqai, Türkiye'de 1.3 DIG-T 158 beygirlik motorla satışa sunuluyordu ve yenilenen model de aynı motora sahip.

YENİ NISSAN QASHQAI FİYAT LİSTESİ - EKİM 2024

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack - 1.999.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack - 2.089.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD - 2.349.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design - 2.409.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 4WD - 2.489.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum - 2.429.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 4WD - 2.509.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium - 2.529.900 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4WD - 2.609.900 TL