Yeni Opel Grandland Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Opel, yüksek performansa sahip çift motorlu Grandland Elektrik AWD modelini Türkiye'de kullanıcıların beğenisine sundu.

GS donanım seviyesiyle gelen bu araç, ön ve arka aksındaki elektrik motorlarıyla dikkat çekiyor.

YENİ OPEL GRANDLAND AWD FİYATI

Yeni elektrikli modelin liste fiyatı 4 milyon 222 bin TL olarak açıklandı. Ancak otomobil tutkunları bu aracı lansmana özel 3 milyon 782 bin TL fiyat etiketiyle satın alabilecek.

TASARIM VE İÇ MEKAN

Aracın dış tasarımında aydınlatmalı 3D vizör ve arkada yer alan ışıklı şimşek logosu öne çıkıyor.

Parlak siyah ön tampon detayları ve 20 inç elmas kesim alaşım jantlar ise modele oldukça dinamik bir görünüm kazandırıyor.

Otomobilin iç mekanında ısıtmalı Intelli-Seat koltuklar, 16 inç multimedya ekranı ve 10 inç dijital gösterge paneli yer alıyor.

Ayrıca kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj ünitesi ve çift bölgeli otomatik klima gibi teknolojiler standart olarak sunuluyor.

MOTOR, BATARYA VE MENZİL ÖZELLİKLERİ

Toplamda 239 kW güç ve 509 Nm tork üreten çift elektrik motoru, aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede ulaşmasını sağlıyor.

Aracın ön motoru 343 Nm, arka motoru ise 166 Nm maksimum tork üretiyor.

Araçta bulunan 73 kWsa kapasiteli batarya tam şarjla kullanıcılara 473 kilometrelik sürüş menzili sunuyor.

Söz konusu batarya, 160 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde sadece 29 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.