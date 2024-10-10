Yeni Opel Grandland yenilikçi marka vizyonuyla geliyor

Haber Merkezi

Opel’in gelecek vizyonunu gözler önüne seren Opel Experimental konsept otomobili, geçtiğimiz yıl IAA Mobility Uluslararası Mobilite Fuarı'nda ilk kez tanıtıldı.

Bu konsept, cesur ve sade tasarımı, geniş yaşam ve yükleme alanlarıyla dikkat çekmiş, en yeni teknolojilerle donatılan tamamen elektrikli motoru sayesinde Opel’in gelecekteki modellerine dair önemli ipuçları vermişti.

Opel Experimental’in özelliklerini taşıyan ilk seri üretim modeli ise 2024 yılı içinde tanıtılan yeni Opel Grandland oldu.

Opel, Experimental konseptinin ruhunu yansıtan bu modelle, markanın 125. yılına denk gelen "1899’dan bu yana daima ileriye" sloganını gerçeğe dönüştürdü.

Yeni Opel Grandland, Opel’in “Greenovation”, “Detoks” ve “Modern Alman Tasarımı” ilkelerini hayata geçiriyor.

YENİ GRANDLAND NELER SUNUYOR

Cesur ve yalın tasarımıyla dikkat çeken Grandland, 3D Vizör teknolojisi ve ışıklı Opel “Şimşek” logosuyla öne çıkıyor.

Ayrıca “Edge Light” teknolojisini barındıran model, Opel Experimental tasarımından esinlenerek Opel Compass tasarımını seri üretimde canlandırıyor.

Grandland’in bu yenilikçi aydınlatma çözümleri, özellikle sınıfında ilk kez kullanılan Intelli-Lux Pixel HD far teknolojisi ile tamamlanıyor.

Grandland’in arka kısmındaki pusula aydınlatması da Experimental’den ilham alıyor. Ayrıca aracın tasarımında “Greenovation” yaklaşımı ön planda tutularak, kaynakları koruma hedefleniyor.

Bu yaklaşımın bir örneği, modelin bagaj kapağında yer alan kabartma yazılı model adında görülebiliyor. Opel Grandland, karbon emisyonu üretmeyen yapısıyla çevre dostu bir seçenek sunarken, iç tasarımında kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerle de sürdürülebilirliği vurguluyor.

Yeni Grandland, Opel’in elektrifikasyon stratejisinin önemli bir parçası olarak, Stellantis’in STLA medya platformundan faydalanan ilk Opel modeli.

Bu platform, araçta yer alan yeni nesil elektrikli motor, batarya ve enerji tasarrufu sağlayan ısı pompası gibi özelliklerle uzun menzilli sürüş sağlıyor.

Hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 26 dakikada bataryanın yüzde 80'ine kadar şarj edilebilmesi de Grandland’in dikkat çeken özelliklerinden biri.